Le changement climatique menace un milliard d'enfants

(Belga) Les effets du changement climatique menacent un milliard d'enfants et, globalement, le niveau de vie des mineurs dans le monde ne s'est pas amélioré au cours de la dernière décennie, a déclaré mercredi l'ONG KidsRights.

La pandémie de Covid-19 a également eu un impact important sur les mineurs, parfois privés de nourriture ou de médicaments en raison de perturbations dans le secteur de la santé, entraînant la mort de quelque 286.000 enfants de moins de cinq ans, a indiqué l'ONG néerlandaise dans une étude annuelle. Publié chaque année, le "KidsRights Index" classe 185 pays en fonction de leur respect de la Convention internationale des droits de l'enfant, sur la base de données de l'ONU. L'Islande, la Suède, la Finlande et les Pays-Bas occupent les premières places du classement 2022, fermé par la République centrafricaine, la Sierra Leone, l'Afghanistan et le Tchad. La Belgique est 28e. Pour la première fois en deux décennies, le nombre d'enfants qui travaillent est passé à 160 millions, soit une augmentation de 8,4 millions au cours des quatre dernières années, selon le "KidsRights Index", compilé avec l'Université Erasmus de Rotterdam. L'étude salue toutefois les progrès effectués par certains pays. L'Angola a réduit de plus de moitié la mortalité des enfants de moins de cinq ans, tandis que le Bangladesh a réduit de près de moitié le nombre des moins de cinq ans souffrant d'insuffisance pondérale. La Bolivie a de son côté presque réduit de moitié son nombre d'accidents d'enfants au travail. D'autres pays ont été épinglés par le rapport, notamment le Nigeria, 175e, pour le taux élevé de décès de mères pendant l'accouchement, et le Monténégro, 49e, en raison du faible taux de vaccination. (Belga)