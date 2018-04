Le ciel nuageux fera place aux éclaircies et à des températures douces dès vendredi

(Belga) Jeudi après-midi, le ciel sera d'abord très nuageux avec des averses dans l'est. Mais le temps deviendra ensuite sec partout avec des éclaircies de plus en plus larges dans la moitié ouest du pays. Les maxima seront compris entre 5 et 8 degrés, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Vendredi, le temps sera assez ensoleillé et sensiblement plus doux avec des maxima proches de 16 degrés. Le week-end s'annonce beau et chaud avec des maxima pouvant atteindre les 20 degrés.

Les champs nuageux seront encore nombreux et même porteurs d'un peu de pluie dans l'est du pays jeudi après-midi. Ensuite, de larges éclaircies se développeront dans l'ouest et, plus tard, dans le centre. Dans l'est, par contre, les éclaircies seront timides jusqu'en soirée mais le temps y deviendra sec. Les maxima se situeront entre 5 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 8 degrés dans le centre, selon l'IRM. Jeudi soir et durant la nuit de jeudi à vendredi, le temps sera sec et le ciel deviendra peu nuageux. Il fera assez frais avec des minima de -2 degrés en Hautes-Fagnes à +3 degrés en bord de mer. Vendredi, le ciel sera serein à peu nuageux avec tout au plus quelques champs de nuages élevés ou moyens. Le temps restera sec. Les maxima seront compris entre 11 ou 12 degrés en Hautes-Fagnes et 15 ou 16 degrés dans le centre du pays. Samedi sera une agréable journée printanière avec du soleil et des nuages d'altitude, indique l'IRM. Dans l'extrême ouest du pays, les nuages deviendront toutefois plus nombreux en cours de journée et une petite averse ne sera pas exclue. Les maxima seront compris entre 16 degrés en Haute Belgique et 21 ou 22 degrés en Campine. Dimanche, le temps restera sec dans la plupart des régions avec du soleil et des champs de nuages élevés. Dans l'ouest du pays, un peu de pluie n'est pas exclue en début de journée. Il fera à nouveau chaud avec des maxima proches de 20 degrés dans l'intérieur des terres. En bord de mer, par contre, les températures seront comprises entre 8 et 12 degrés, sous l'effet d'une brise de mer de nord à nord-est.