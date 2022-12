Le CIO reporte l'attribution des Jeux olympiques d'hiver de 2030

(Belga) Conscient du changement climatique et de ses enjeux, le CIO a décidé de ne pas encore attribuer l'organisation des Jeux olympiques d'hiver de 2030. lors de la prochaine assemblée générale en 2023.

La commission de sélection disposera de plus de temps pour examiner tous les facteurs et consulter des experts et des organisations, a confirmé un porte-parole mardi. Le CIO souhaite, entre autres, examiner l'impact du réchauffement climatique sur les sports d'hiver durables. Elle mène également des consultations sur l'idée d'une rotation des Jeux d'hiver entre certaines villes et régions, et un plan est sur la table, exigeant des candidats organisateurs qu'ils démontrent leur aptitude à garantir des températures négatives sur leur site pendant une période de 10 ans. Toutefois, il s'agit encore de projets. Rien n'est gravé dans le marbre. Il en va de même pour une éventuelle double attribution des Jeux d'Hiver de 2030 et 2034. Jusqu'à présent, trois villes ont manifesté leur intérêt pour 2030, à savoir Salt Lake City, Sapporo et Vancouver. Les prochains Jeux d'Hiver auront lieu en 2026 à Milan et Cortina d'Ampezzo, en Italie. (Belga)