Le cofondateur d'Extinction Rebellion devant la justice londonienne

(Belga) Le cofondateur du mouvement écologiste Extinction Rebellion, Roger Hallam, a comparu par vidéoconférence lundi devant un tribunal londonien, soupçonné d'avoir tenté de perturber le trafic aérien à l'aéroport d'Heathrow en utilisant un drone.

Roger Hallam, 53 ans, est apparu par vidéoconférence devant le tribunal d'Isleworth depuis la prison où il est en détention provisoire. Il a seulement confirmé son identité et sera jugé le 17 février, a déclaré le juge. Il avait été arrêté le mois dernier près d'Heathrow, l'aéroport londonien le plus fréquenté, après une manifestation du groupe Heathrow Pause. Ce groupe, né dans le sillage d'Extinction Rebellion et s'opposant à la construction d'une troisième piste à l'aéroport d'Heathrow, espérait perturber le trafic aérien en pilotant des drones près de l'aéroport. Mais ils n'étaient pas parvenus à faire fonctionner les appareils, ce qui les avaient conduits à affirmer que la police avait utilisé des appareils de brouillage. La police londonienne a pris des mesures pour tenter de minimiser l'impact des manifestations d'Extinction Rebellion, qui a lancé la semaine dernière une mobilisation de deux semaines pour dénoncer la crise climatique. Au total, 1.336 personnes ont été arrêtées depuis le début de cette mobilisation, a annoncé la police lundi matin. Parmi eux, un homme déguisé en brocoli. Lundi matin, des militants d'Extinction Rebellion ont bloqué la circulation à l'heure de pointe dans le centre financier de Londres, dénonçant les milliards investis dans des énergies fossiles qui nuisent à l'environnement. (Belga)