Le conseil provincial de Liège favorable à la suppression de plastiques à usage unique

Le conseil provincial de Liège a approuvé à l'unanimité, jeudi, une motion visant à mener un processus de suppression de l'usage des plastiques non réutilisables au sein des différents services provinciaux.

Le conseil provincial de Liège a approuvé cette motion deux jours après que le conseil européen a adopté (21 mai) une directive visant à interdire certains produits en plastique à usage unique (assiettes, couverts, tiges pour ballons et coton-tiges) d'ici 2021. A travers cette motion, le conseil provincial demande au collège provincial, conformément aux dispositions légales européennes, fédérales et régionales, de s'engager à ne pas recourir à des plastiques à usage unique dans l'ensemble des services provinciaux quand une solution plus écologique est possible ainsi que d'analyser les possibilités concrètes d'achats durables et l'insertion dans les cahiers des charges de clauses ou de critères liés à la protection de l'environnement. Sachant que la Province se veut un partenaire privilégié des communes dans la mise en oeuvre de projets d'avenir, la motion vise également à mener une sensibilisation au caractère néfaste de l'utilisation de plastiques à usage unique (pailles, gobelets, assiettes, barquettes et couverts), et donc à leur suppression, auprès des communes de la province de Liège. La motion envisage, en outre, de mener des actions de sensibilisation dans toutes les écoles de la province.