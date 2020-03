Le couple royal annule les activités "réunissant beaucoup de monde"

(Belga) Le roi Philippe et la reine Mathilde entendent suivre les directives et recommandations formulées par les autorités afin de lutter contre le coronavirus et annuleront sans doute une série d'activités devant réunir "beaucoup de monde" et ce au moins jusqu'à la fin du mois, a -t-on appris auprès du Palais jeudi. Les événements seront annulés ou reportés à l'initiative soit du Palais, soit des organisateurs eux-mêmes.

La Reine devait ainsi visiter vendredi à Courtrai un centre pour enfants présentant une déficience intellectuelle. Cette activité a été reportée. La reine Mathilde devait également assister vendredi soir à Anvers au 10e anniversaire de l'association Therapeuten voor Jongeren (TEJO), qui offre un accompagnement psychologique à des jeunes de 10 à 20 ans tant en Flandre qu'à Bruxelles. Cet événement a été annulé. (Belga)