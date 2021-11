Le Covid-19 a déjà fait plus de 5 millions de morts

(Belga) Le coronavirus a déjà tué plus de cinq millions de personnes dans le monde, selon les données publiées jeudi par l'université américaine Johns Hopkins (JHU) de Baltimore.

L'université a recensé 5.073.702 décès et 251.533.999 infections. Dans le monde, 7.360.381.243 personnes ont reçu le vaccin. Avec 46.792.081 contaminations et 759.060 décès, les États-Unis paient le plus lourd tribut à la maladie. Viennent ensuite le Royaume-Uni, la Russie, la Turquie et l'Ukraine en termes d'infections. La Belgique se classe 14e, du point de vue des contaminations. (Belga)