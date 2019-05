Le festival de l'environnement fête ses 20 ans

(Belga) Le festival de l'environnement, organisé chaque année par Bruxelles Environnement, fête ses 20 ans d'existence à partir de ce vendredi jusqu'à dimanche. Les festivités se succèderont à Tour & Taxis puis au Cinquantenaire, braquant les projecteurs sur les "générations durables".

Le festival débutera ce vendredi soir à Tour & Taxis avec la "Happy Ears party", une battle de DJs "silencieuse" qui se partagera l'audience par casque interposé. Elle sera suivie samedi d'un "hackaton", soit une journée spéciale de co-création pour réfléchir à des solutions afin d'intégrer l'économie circulaire, les villes intelligentes, les plateformes coopératives ou le zéro déchet dans notre quotidien. Pour ce faire, Bruxelles Environnement propose de rassembler experts et porteurs d'idées neuves pour transformer celles-ci en solutions réelles. Le lendemain, dimanche, la traditionnelle fête de l'environnement prendra ses quartiers autour de la fontaine du Cinquantenaire, du côté de la station Mérode. Le public sera invité à déambuler au gré des stands et des animations axées sur le climat, l'alimentation (Good Food), le Zéro Déchet, la nature en ville et les "générations durables", le thème de cette année. Les visiteurs pourront s'initier à la transformation de vêtements, à la méditation, à la fabrication de légumes lacto-fermentés, à l'utilisation de couches lavables, etc. Pour célébrer le Grand Départ du Tour de France à Bruxelles, la fête du vélo aura également lieu au Cinquantenaire dimanche, veille de la journée mondiale dédiée à la petite reine. (Belga)