Le gel annoncé les nuits prochaines inquiète les jardiniers amateurs. Des fleurs ont en effet déjà fait leur apparition sur les arbres fruitiers. Voici les conseils d'un professionnel pour ne pas tout perdre.

Le géranium est l'un des favoris des jardinières. En fleur, le froid risque de lui être fatal. "C'est beaucoup trop tôt pour les sortir. Il faut attendre au moins fin avril, début mai, selon les conditions météo", indique Jacques Hendrickx, pépiniériste et président de l’association belge des jardineries.

Rentrer les plantes en pot et protéger celles en terre

Dans les jardineries, des mesures de précaution vont être prises. Elles sont aussi valables pour tous les amateurs. Les plantes frileuses seront rentrées à l'abri du gel. Pas question de laisser dehors les pivoines, hortensias ou azalées en pot. Et lorsqu'elles sont en pleine terre, il vaut mieux les couvrir. "Rien que mettre une feuille de journal sur une plante, c'est une différence d'un degré. Un plastique, qu'on ne peut pas le laisser la journée, on va éventuellement le mettre le soir et le matin enlever la feuille de plastique", précise Jacques Hendrickx.

Légumes: il faut attendre avant de repiquer

Au potager, pour tous les légumes à repiquer, il faut attendre la fin des coups de froid, ou mettre en serre à minimum 3 degrés. "Pour les légumes qu'on va planter à l'extérieur, il faut attendre le 10 ou 15 mai. Quand tout risque de gelée est écarté", précise Jacques Hendrickx. Et celui qui a déjà mis ses tomates en terre? "Il reviendra nous voir dans dix jours parce que ses tomates vont partir", réagit simplement l'expert en jardinerie.

Arbres fruitiers: il faut croiser les doigts!

Les arbres fruitiers et leurs fleurs déjà écloses sont également très sensibles au gel printanier. "Elles sont sorties trop tôt. Ça a été trop vite avec les températures trop hautes il y a dix jours. On paie les pots cassés. Et pas de fleur, pas de fruit", confie notre spécialiste.

En résumé...

Protéger et patienter, voilà les deux conseils d’une semaine à risque dans les jardins et sur les terrasses. Et voici un résumé des mesures à prendre pour éviter le pire: