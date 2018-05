Le gouvernement flamand interdit de fumer en voiture en présence d'enfants

(Belga) Les personnes surprises à fumer au volant en présence d'un enfant en Flandre risqueront bientôt une amende pouvant atteindre 1.000 euros, a annoncé vendredi le gouvernement flamand.

Le CD&V souhaitait l'adoption d'une mesure fédérale. Mais face aux atermoiements, ses ministres au gouvernement flamand, Joke Schauvliege et Jo Vandeurzen, ont pris les devants. La mesure vise à protéger les mineurs jusqu'à l'âge de 16 ans. Elle s'appliquera également à la cigarette électronique. "Fumer dans une voiture dégrade sérieusement la qualité de l'air dans l'habitacle. La fumée au volant provoque des concentrations de substances cancérigènes 25 fois supérieures à celles que l'on peut mesurer dans une maison. Ouvrir la fenêtre ne suffit pas à évacuer ces substances. La fumée représente un danger pour tout le monde mais plus particulièrement pour les enfants qui y sont plus sensibles. Ils inhalent plus rapidement, à une période où leur système immunitaire, leurs poumons et leurs voies respiratoires sont en plein développement", a expliqué Mme Schauvliege. En novembre dernier, le gouvernement wallon a adopté une mesure similaire. Le projet de décret doit encore être soumis au parlement. (Belga)