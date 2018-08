Le Japon chasse 177 baleines dans le Nord-Ouest Pacifique

(Belga) Le Japon a chassé un total 177 baleines dans le Nord-Ouest Pacifique dans le cadre de ce qu'il appelle une opération de recherche, a indiqué le gouvernement. Le pays est pourtant vivement critiqué par la communauté internationale sur le sujet.

Une flotte de trois navires a chassé 43 petits rorquals et 134 rorquals boréaux pendant une période de 98 jours, selon l'agence Fisheries. En mars, des bateaux de pêche à la baleine étaient rentrés au Japon après avoir tué 333 rorquals dans l'océan Austral. L'Australie avait remporté un procès contre le Japon en 2014, lorsque la Cour de justice internationale avait estimé que le programme japonais de pêche à la baleine dans l'océan Austral n'avait pas de but scientifique. La Cour avait ordonné à Tokyo de suspendre ce type d'opérations. Cette décision a mené le Japon à abandonner cette partie de l'océan pour un an, mais la pêche a repris en 2015. Le Japon a officiellement arrêté la chasse commerciale à la baleine en 1987 après l'adoption d'un moratoire au niveau international. Mais des opérations dites de recherche n'ont pas cessé. Tokyo pourrait proposer de lever l'interdiction lors d'une prochaine réunion de la Commission baleinière internationale en septembre. (Belga)