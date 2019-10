Le leader de Metallica soigné pour addictions, la tournée du groupe en Océanie reportée

(Belga) La tournée de Metallica prévue en Australie et Nouvelle-Zélande mi-octobre est reportée en raison des problèmes d'addiction du chanteur et leader James Hetfield, a annoncé le groupe américain de metal sur Twitter samedi.

James Hetfield souffre depuis plusieurs années d'alcoolisme ainsi que d'autres dépendances. "Notre frère James a malheureusement dû reprendre une cure de désintoxication pour, à nouveau, travailler à son rétablissement", ont expliqué les trois autres membres du groupe, Lars Ulrich, Kirk Hammett et Robert Trujillo. "Nous sommes absolument désolés de ce désagrément, en particulier pour nos fans venus de loin pour assister au concert." Le quatuor devait se produire du 17 octobre au 2 novembre pour six shows en Australie et deux en Nouvelle-Zélande. Les fans lésés peuvent obtenir un remboursement. Aucune nouvelle date n'a encore été avancée. (Belga)