Le Luxembourg offre 100.000 euros à l'association du chef Raoni pour protéger l'Amazonie

(Belga) Le Luxembourg a annoncé lundi, à l'occasion d'une visite du chef indigène brésilien Raoni, une contribution de 100.000 euros pour protéger la forêt amazonienne.

"Mon gouvernement souhaite proposer une contribution financière de 100.000 euros à l'Association Forêt Vierge", a déclaré le Premier ministre Xavier Bettel. Cette contribution sera mise à disposition via un fonds géré par le ministère luxembourgeois de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, précise le gouvernement. En tournée européenne ce mois-ci, le chef Raoni veut alerter sur la déforestation de l'Amazonie et tente de collecter 1 million d'euros pour la protection de la réserve de Xingu, au Brésil, face aux menaces que font peser sur elle les exploitations forestières et les industries agroalimentaires. Après Paris et Bruxelles la semaine dernière, Raoni a fait étape lundi au grand-duché de Luxembourg, un pays connu pour le poids important du secteur financier dans son économie. Depuis 2015, le pays accentue son positionnement sur la finance durable. Le Luxembourg occupe ainsi la première part de marché en obligations vertes cotées au monde, grâce à sa Bourse qui dispose de la première plateforme boursière dédiée aux valeurs durables, écologiques et sociales, le Luxembourg Green Exchange (LGX). Le pays revendique aussi 39% de part de marché européen en fonds d'investissement responsables, selon l'agence de promotion de sa place financière, Luxembourg for Finance. (Belga)