Le magnifique spectacle des champs de lentilles en pleine floraison à Castelluccio di Norcia (vidéo)

Les lentilles sont en plein pic de floraison à Castelluccio di Norcia, en Ombrie, lieu bien connu pour la culture de cette légumineuse. À l'ombre du mont Vettore, au cœur du parc national des monts Sibillini, les conditions sont idéales pour la culture de la lentille.

Et ces dernières années, les fleurs de lentilles sont accompagnées de coquelicots, bleuets, marguerites, moutarde sauvages, camomille et autres fleurs colorées se sont mêlées aux cultures. Les agriculteurs de la région travaillant sans pesticides, la biodiversité s'est développée et des fleurs sauvages ont poussé. Ce qui donne, en pleine période de floraison, ce spectacle naturel et impressionnant …

L'absence de pesticides et ce tableau ont fait de lieu une destination de tourisme responsable. Cette année, le climat rend le spectacle encore plus impressionnant étant donné la pluie et les températures pas trop élevées de ces dernières semaines.



©AFP



