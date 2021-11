Le niveau des océans augmente un peu chaque année: quelles sont les conséquences ?

Du 1er au 12 novembre se tient à Glasgow la conférence des nations unies sur les changements climatiques (COP26). Vous le savez, l’une des conséquences les plus connues du réchauffement de la planète, c’est la montée du niveau marin. Mais comment les océans montent-ils, et avec quelles conséquences ?

La hausse du niveau des mers et des océans est déjà une réalité. Chaque année, l'océan gagne trois millimètres d'altitude en moyenne. "Ça a l'air ridicule, mais en réalité c'est beaucoup plus important qu'on ne le croit", nous apprend François Gemenne, directeur de l'observatoire de l'environnement à l'Université de Liège et membre du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat). La hausse du niveau marin est causée par le réchauffement du climat. Les températures plus élevées font fondre les glaciers et les calottes glaciaires. Ces glaces situées sur terre coulent, jusqu'à l'océan.

Qu'est-ce que l'expansion thermique ?

A cela s'ajoute le phénomène d'expansion thermique. "Lorsque l'eau se réchauffe, elle occupe davantage d'espace. Raison pour laquelle, lorsqu'on cuisine des pâtes chez nous, et qu'on ne prête pas attention à l'eau qui bout, parfois la casserole déborde. Et bien entendu, les océans ne sont pas extensibles, donc l'expansion thermique des océans fait monter le niveau de la mer", poursuit notre expert.

Si le niveau de la mer monte d'un mètre à Blankenberge, on y perdra 100 mètres de plage

Le phénomène s'accélère: les scénarios les plus optimistes penchent pour une élévation d'un mètre du niveau de la mer d'ici 2100. "Sur des côtes basses, comme celle d'Ostende ou de Blankenberge, on a un rapport de 1 à 100 entre la hausse du niveau de la mer, et le retrait du trait de côte. Donc si le niveau de la mer monte d'un mètre à Blankenberge, on y perdra 100 mètres de plage", de terre.

Etonnamment, la montée des niveaux marins n'est pas la même partout. Les îles du Pacifique et de l'océan Indien sont particulièrement vulnérables. D'ici 2100, 80% de l'archipel des Maldives aura disparu.

