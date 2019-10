Le Nobel de médecine aux Américains William Kaelin et Gregg Semenza et au Britannique Peter Ratcliffe

Les photos des vainqueurs du prix Nobel de médecine, les Américains William Kaelin et Gregg Semenza et le Britannique Peter Ratcliffe, le 7 octobre 2019 à l'Institut Karolinska de Stockholm, en SuèdeJonathan NACKSTRAND

Le prix Nobel de médecine a été attribué conjointement lundi aux Américains William Kaelin et Gregg Semenza et au Britannique Peter Ratcliffe pour leurs recherches sur l'adaptation des cellules à l'apport variable d'oxygène, permettant de lutter contre le cancer et l'anémie.

"L'importance fondamentale de l'oxygène est connue depuis des siècles, mais le processus d'adaptation des cellules aux variations de niveau d'oxygène est longtemps resté un mystère", a indiqué l'Assemblée Nobel de l'Institut Karolinska à Stockholm dans ses attendus. "Le prix Nobel de cette année récompense des travaux ayant révélé les mécanismes moléculaires à l'œuvre dans l'adaptation des cellules à l'apport variable d'oxygène" dans le corps, a-t-elle souligné.