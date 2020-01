Le nombre de cas de grippe a augmenté, mais il n'y a pas encore d'épidémie

(Belga) Le nombre de cas de grippe dans notre pays continue d'augmenter, mais reste en dessous du seuil épidémique, a déclaré mercredi l'institut scientifique de santé public dans son rapport hebdomadaire sur la grippe. Entre le 13 et le 19 janvier, 109 personnes pour 100.000 habitants ont consulté leur médecin traitant pour des problèmes de grippe (fièvre, toux, douleurs musculaires, fatigue, etc.). La semaine précédente, il y avait 94 consultations pour 100.000 habitants.

Ces dernières semaines, on a constaté une augmentation du nombre d'échantillons respiratoires testés positifs pour la grippe. Au total, 53% des échantillons prélevés par les médecins généralistes étaient positifs. En Belgique, on considère qu'il y a une épidémie si le seuil de 153 consultations pour 100.000 habitants est dépassé pendant au moins deux semaines consécutives et qu'au moins 20% des échantillons respiratoires, après analyse par l'institut scientifique de santé public, s'avèrent positifs pour un virus de la grippe. (Belga)