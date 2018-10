Le nombre de "jours de printemps" en 2018 a atteint le record de 1959

(Belga) En 2018, les températures ont atteint au moins 20 degrés à Uccle lors de 131 jours, dits "jours de printemps". C'est une égalisation du record de 1959, a fait savoir jeudi matin le service climatologique de l'Institut royal météorologique (IRM).

La normale s'élève à 79 jours de printemps par an. Sur les 131 de 2018, 61 étaient des journées où il a fait au moins 25 degrés, dits "jours d'été". Le nombre habituel de jours d'été par an s'élève à 21, tandis que le record, 66 jours, remonte à 1947. On compte aussi cette année neuf "jours tropicaux", soit des jours où il a fait 30 degrés ou plus. La normale est de quatre. Le record est de 19 jours tropicaux en 1976.