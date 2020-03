Le nouveau patient est une femme rentrée de France et hospitalisée à Anvers

(Belga) La Belgique compte un deuxième cas d'infection au nouveau coronavirus, un patient récemment rentré "d'une région de France où quelques infections" au Covid-19 ont été constatées, a indiqué dimanche la ministre de la Santé publique, Maggie De Block. La personne est hospitalisée à l'Hôpital universitaire d'Anvers (UZA). Selon les spécialistes, de nouveaux cas devraient se déclarer dans les prochains jours.

"Nous avons reçu la confirmation ce (dimanche) matin qu'un patient a été contaminé", a affirmé la ministre lors d'une conférence de presse à Bruxelles. Cette personne est en relativement bonne santé, a précisé Mme De Block, en se refusant de confirmer qu'il s'agissait d'une femme, comme l'a indiqué la Dr Erika Vlieghe, médecin en charge du traitement à l'UZA. "Cela signifie que nous entrons dans une nouvelle phase. On savait que l'on allait avoir des cas", a-t-elle ajouté. La patiente qui séjourne à l'UZA (Universitair Ziekenhuis Antwerpen) est rentrée le 26 février de France. Les médecins de l'Agence flamande de la santé retracent en ce moment tous les contacts que la personne a eus ces derniers jours. "Si nécessaire, ces contacts seront testés", ont souligné les autorités dans un communiqué. "On peut s'attendre à un ou plusieurs cas dans les prochains jours", a pour sa part indiqué le président du comité scientifique sur le coronavirus et virologue chez Sciensano, Steven Van Gucht. (Belga)