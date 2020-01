Un service "saturé et fatigué": le personnel des urgences du CHU Tivoli à La Louvière en grève ce lundi

Le personnel des urgences du CHU Tivoli à La Louvière entamera un mouvement de grève de 24 heures lundi à partir de 07h00, jusqu'à 7h15 mardi. Avec cette action, les travailleurs souhaitent marquer leur perte de confiance envers la direction et dénoncer la dégradation des conditions de travail. Le service sera néanmoins opérationnel pour accueillir les patients, assurent ses responsables.

Le personnel se plaint d'un manque d'effectif dans un service "saturé et fatigué". Selon la CNE, qui avait déposé un préavis de grève début janvier, les travailleurs des urgences ont l'impression que la direction "n'a pas conscience" de la charge de travail. Les dirigeants du CHU ont d'ailleurs refusé un renfort provisoire du personnel le temps de mettre en place les nouvelles structures du travail, affirme le syndicat.

Le personnel infirmier et les aides-soignants réclament notamment le renforcement de l'équipe mobile de l'hôpital, constituée de soignants mobiles qui doivent pallier des besoins ponctuels dans les services. La direction regrette ce mouvement de grève et affirme que le service accueillera tout de même les patients lundi. Elle avait présenté un plan d'actions au personnel infirmier du service afin d'améliorer la prise en charge des patients, les conditions de travail et l'équilibre financier global de l'hôpital à la veille de la mise en place des réseaux hospitaliers. Les propositions n'avaient cependant pas satisfait les attentes des travailleurs. D'après la direction, certains avaient pourtant participé à l'élaboration du plan. Elle souligne par ailleurs que le rapport de l'inspection de l'Agence pour une vie de qualité (Aviq), réalisée début janvier aux urgences à la demande de la CNE, indiquait que "la gestion du service est excellente". (Belga)