Le plan hiver médical de Médecins du monde enclenché à Bruxelles le 22 novembre

(Belga) Médecins du monde lancera son plan hiver médical le 22 novembre prochain, annonce l'ONG vendredi. Les équipes de l'organisation se rendront plusieurs soirs par semaine dans les centres d'accueil d'urgence à Bruxelles pour y prodiguer des soins médicaux aux sans-abri qui n'y ont pas accès.

Le plan hiver médical de Médecins du monde représente la mobilisation de 17 médecins et 38 accueillants bénévoles. L'an dernier, ils avaient aidé plus de 1.000 sans-abri lors de 2.500 consultations. Les bénéficiaires de ces soins médicaux "n'ont pas ou plus de mutuelle, ou (il s'agit de) personnes qui ont des difficultés à obtenir une carte médicale au CPAS", explique dans le communiqué de l'ONG Lucille Ganchou, coordinatrice du plan hiver médical de l'organisation. Les médecins soignent les patients pour des maladies hivernales classiques (grippe, infections respiratoires...) mais également pour des problèmes spécifiques à leurs conditions de vie, comme des maladies de peau ou des douleurs aux pieds, des problèmes mentaux... Vivre dans la rue n'est pas bon pour la santé, relève Médecins du monde, et "notre système de santé rend difficile l'accès aux soins lorsqu'on ne dispose pas d'un domicile". Par ailleurs, l'ONG remet en question l'approche du plan hiver. "Pourquoi traite-t-on toujours l'hiver comme une crise ponctuelle alors qu'elle revient chaque année?!", s'exclame ainsi Mme Ganchou, citée dans le communiqué. Médecins du monde plaide pour une approche plus accessible et basée sur la continuité plutôt que de se limiter à des soins d'urgence dispensés six mois sur l'année. (Belga)