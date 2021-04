Le premier vol spatial de Youri Gagarine célébré dans une exposition à l'Euro Space Center

(Belga) Une exposition dédiée à Youri Gagarine a été inaugurée, lundi, à l'Euro Space Center (Transinne), à l'occasion des 60 ans du vol du cosmonaute soviétique, premier homme à avoir effectué un vol dans l'espace le 12 avril 1961. Cette exposition, montée en collaboration avec le Centre culturel et scientifique de Russie à Bruxelles, mêle images vidéo d'archives et souvenirs dédiés au cosmonaute entré dans l'histoire de la conquête spatiale.

Cette exposition a également été l'occasion pour la Fédération de Russie de célébrer, aussi en Belgique, ce premier vol spatial en offrant à l'Euro Space Center un buste à l'effigie de Youri Gagarine. L'exposition a été inaugurée par l'ambassadeur de Russie en Belgique, Alexander Tokovinin, qui a aussi mis en avant les liens entre son pays et la Belgique, via les deux missions du cosmonaute belge Frank De Winne. Le buste a lui été dévoilé à la fois par l'ambassadeur de Russie et le ministre d'Etat André Flahaut. "L'exploration de l'espace cosmique ne doit pas être la source d'un nouveau clivage", a exprimé l'ambassadeur de Russie en marge de cette inauguration, 60 ans après le vol de Youri Gagarine qui avait eu lieu à l'époque en pleine Guerre froide. L'exposition, visible jusqu'à la fin de l'année, est intégrée au parcours proposé aux visiteurs de l'Euro Space Center.