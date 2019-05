Le prix Francqui 2019 attribué à trois économistes, une première

(Belga) Le Prix Francqui, parfois appelé le "Prix Nobel belge", a été attribué cette année non pas à un, mais à trois économistes pour leurs recherches relatives à l'impact des décisions des ménages sur le bien-être individuel. C'est la première fois dans l'histoire de la Fondation Francqui qu'une équipe de chercheurs est mise à l'honneur.

Le prix a été décerné aux professeurs de la KU Leuven Laurens Cherchye et Frederic Vermeulen ainsi qu'au professeur de l'Université libre de Bruxelles Bram De Rock. Les trois économistes ont développé une méthodologie qui permet d'expliquer et de prévoir de manière fiable les choix individuels ainsi que la répartition de l'argent et du temps passé dans les différentes activités au sein des ménages. "Leurs recherches ont été saluées en raison de leur pertinence sociétale: elles pourraient en effet permettre d'évaluer l'impact de mesures publiques, comme une réforme de l'impôt sur le revenu ou de la législation en matière de divorce, sur les décisions des ménages et le bien-être individuel au sein de ceux-ci", souligne la Fondation Francqui dans un communiqué. La méthodologie permet par ailleurs de mesurer la pauvreté et l'inégalité avec plus de précision que les méthodes qui sont d'usage actuellement. "Les études relatives au comportement des consommateurs partent généralement du principe que les ménages se comportent comme un seul décideur, dans une approche dite unitaire. L'introduction de nouvelles mesures publiques se base trop souvent sur ce principe, alors qu'un ménage connaît des interactions complexes et des positions de négociation différentes entre ses membres", expliquent les chercheurs. La remise officielle du prix Francqui 2019 se tiendra le 6 juin prochain au Palais des Académies, à Bruxelles. Il est décerné chaque année en alternance entre les domaines des Sciences exactes, des Sciences humaines et des Sciences biologiques et médicales. (Belga)