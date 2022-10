Le réchauffement climatique devient le risque n°1 partout dans le monde

(Belga) Le réchauffement climatique arrive en tête des préoccupations des experts partout dans le monde, ressort-il du 9e "Future Risks Report" de l'assureur Axa publié lundi. L'an dernier, le risque cyber était en tête chez les experts américains, tandis que la pandémie occupait la tête en Asie.

Pour classifier les risques, Axa a interrogé 4.500 experts des risques issus de 58 pays ainsi que 20.000 personnes de 15 pays. C'est la première fois que le réchauffement climatique fait l'unanimité chez les experts. Les risques géopolitiques arrivent en deuxième position, suivis par le cyber. Conséquence indirecte des tensions géopolitiques: les risques liés à l'énergie occupent désormais la quatrième place, alors qu'ils n'étaient que 17e l'an dernier. Pour la première fois, trois risques économiques (instabilité financière, dégradation macroéconomique et tension monétaire) apparaissent dans le top 10 car ils alimentent les tensions sociales. Au niveau de la population générale, le sentiment de vulnérabilité se maintient à un très haut niveau (80% des 20.000 personnes interrogées se sentent plus vulnérables qu'il y a cinq ans) et la confiance envers certaines catégories de décideurs (autorités publiques, entreprises privées et scientifiques notamment) se dégrade.