Le Royaume-Uni déplore 381 morts supplémentaires, record en une journée

(Belga) Le nouveau coronavirus a tué 381 personnes supplémentaires en une journée au Royaume-Uni, un record marquant une accélération de la propagation de la pandémie et portant son bilan à 1.789 morts dans le pays, ont indiqué mardi les autorités.

Ce bilan du ministère de la Santé, arrêté à 17h00 locales lundi, est plus de deux fois supérieurs à celui publié 24 heures plus tôt (180 morts). Il ne compte cependant que les morts en hôpitaux de patients testés positifs et pourrait donc sous-estimer le bilan réel. Selon les services sanitaires, les patients décédés sur la dernière période de 24 heures avaient entre 19 et 98 ans. Le nombre de cas officiellement recensés de malades atteint 25.150, soit une augmentation de plus de 3.000. L'épidémie de Covid-19 a déjà infecté le Premier ministre Boris Johnson, actuellement en quarantaine, le ministre de la Santé Matt Hancock ou encore le prince Charles, l'héritier de la couronne, sorti lundi des sept jours réglementaires de strict isolement recommandés par les autorités britanniques. Face à l'aggravation de ces derniers jours, le gouvernement, après avoir décrété un confinement général de la population s'est lancé dans une course contre la montre pour préparer ses hôpitaux à la vague de patients actuelle. Plusieurs hôpitaux de campagne sont en cours d'installation, dont l'un devant abriter 4.000 lits dans un centre de conférence de Londres qui doit ouvrir dans prochains jours. Vu le manque de personnel pour faire face à l'épidémie, dont certains absents car infectés ou à risque, le service national de santé (NHS) a fait appel aux retraités. Le ministère de l'Intérieur a en outre annoncé la prolongation automatique des visas de 2.800 employés étrangers du NHS. Selon le Royal College of Physicians, un quart des médecins du NHS est hors circuit, malade ou à l'isolement. Le gouvernement a également commandé en catastrophe respirateurs et tenues de protection aux industriels. Sous le feu des critiques, il tente également d'augmenter le nombre de tests réalisés, actuellement très inférieur aux besoins, en priorité pour le personnel médical. Les autorités sanitaires anticipent une poursuite de la hausse du nombre d'hospitalisations "pendant au moins deux ou trois semaines, avant une stabilisation et une baisse graduelle", a estimé lundi le conseiller scientifique du gouvernement Patrick Vallance. Il a rappelé que l'objectif était de rester sous la capacité d'accueil des services de soins intensifs. (Belga)