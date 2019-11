Le Samusocial lance un réseau de toilettes solidaires pour les femmes du parc Maximilien

(Belga) A l'occasion de la journée mondiale des toilettes, le Samusocial a lancé mardi un réseau de toilettes solidaires pour les femmes du parc Maximilien à Bruxelles.

La difficulté d'accès à des toilettes sécurisées est un problème identifié par de nombreux acteurs qui viennent en aide aux migrants du parc Maximilien. Des services d'aide sont déjà disponibles mais de nombreuses plages horaires subsistent durant lesquelles aucun accès à des toilettes n'est rendu possible. Dans un premier temps, ce service du Samusocial sera spécifiquement destiné aux femmes. Si tant les hommes que les femmes sont concernés par ce besoin fondamental, la situation est plus délicate encore pour les femmes qui peinent à trouver des lieux sécurisés. Le Samusocial remarque qu'en s'éloignant pour trouver un endroit isolé, elles s'exposent à des risques de violences physiques, psychologiques et sexuelles. Il ajoute que le tabou et la stigmatisation qui entourent les menstruations forcent certaines d'entre-elles à utiliser des méthodes sanitaires non hygiéniques. Le Samusocial estime que les femmes présentes au parc constituent un public estimé à environ 80 personnes. Elles sont relativement jeunes (25 ans en moyenne) et proviennent majoritairement d'Erythrée, d'Ethiopie et de Somalie. Le projet débutera ce mardi par une phase d'essai d'un mois. Un laisser-passer "Free pass - Toilets for women" sera distribué aux femmes présentes au parc. A ce jour, cinq partenaires se sont déjà engagés à permettre l'accès à leurs toilettes durant certaines plages horaires. Le Samusocial lance un appel aux associations, commerces et entreprises situés à proximité du parc Maximilien pour élargir l'accès à ce service fondamental. (Belga)