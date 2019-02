Le Sea Life Blankenberge recueille son 500e petit phoque

(Belga) Les équipes du Sea Life de Blankenberge ont recueilli dimanche un petit phoque gris affaibli à Nieuport, le 500e à être pris en charge par le parc animalier depuis le début de ses opérations de sauvetage en 1998.

Le 500e petit phoque à effectuer un "séjour" au Sea Life est en fait une femelle, qui pesait 19 kilos quand elle a été ramenée au centre. Elle souffrait de fièvre, était épuisée et présentait un abcès au cou, signale Sea Life Blankenberge. Elle a été opérée durant la semaine, selon Manu Potin, qui y est chef des vétérinaires. "Elle se rétablit bien. Nous pensons que nous pourrons la relâcher en mer dans quelques mois." Quelques dizaines de phoques sont soignés chaque année par le Sea Life, des petits qui ont besoin de soins avant de retrouver la nature. Le centre insiste sur l'importance de laisser en paix et à une distance importante les phoques que l'on peut croiser sur les plages, qui souvent s'y installent seulement pour se reposer. Si l'animal semble malade et se retrouve complètement à plat, il est conseillé de contacter l'équipe de secours du parc. (Belga)