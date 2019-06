Le Setca dépose un préavis de grève pour tous les hôpitaux de Bruxelles-Hal-Vilvorde

(Belga) Le syndicat socialiste Setca (FGTB) a déposé un préavis de grève à durée indéterminée pour tous les hôpitaux de Bruxelles-Hal-Vilvorde, annonce-t-il jeudi dans un communiqué.

"Cadences et charge de travail insupportable, coupes budgétaires, manque de personnel, normes d'encadrement datées, raccourcissement des durées de séjour, augmentation des épisodes aigus, conséquences sur la qualité des soins aggravant la charge psychosociale sont, autant d'éléments qui rendent le travail insoutenable", justifie le syndicat. Ce préavis couvre toutes les actions qui pourraient être menées à partir du 20 juin. Le syndicat libéral CGSLB a déjà déposé, mercredi, un préavis de grève dans les hôpitaux privés bruxellois et avait lancé un appel à la solidarité. Ce préavis court aussi à partir du 20 juin pour une durée indéterminée. De son côté, le syndicat chrétien CNE a initié le mouvement des "Mardis des Blouses blanches", qui a mobilisé de nombreux travailleurs du secteur hospitalier en Wallonie et à Bruxelles.