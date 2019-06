Le Sud-Est, en vigilance rouge, se prépare à un record absolu de chaleur

Urgences mobilisées, écoles fermées, bouteilles d'eau distribuées: le Sud-Est se préparait vendredi matin à faire face à la vague de chaleur exceptionnelle annoncée par Météo-France, qui évoque même la possibilité de records absolus de température autour de 45°C.

Dans le quartier Beaux-Arts de Montpellier, avant 08H00, des silhouettes de personnes âgées rasent déjà les murs en direction d'une des supérettes du quartier: "J'y vais à l'ouverture, le soleil brûle déjà et on sent la pollution", explique Suzette Allègre, 81 ans, marchant avec peine, son filet de courses à la main, chapeau et lunettes de soleil.

"Ensuite, je vais rentrer et me barricader chez moi, fenêtres et volets fermés avec le ventilateur", dit cette "fille du Sud" qui a "toujours bien supporté la chaleur" mais redoute "cette canicule de fin du monde". Dans la supérette, les rayons eau et brumisateurs ont été dévalisés, au grand désespoir de Sonia Tavernier, qui doit prendre la route des vacances dans l'après-midi avec ses deux jeunes enfants dans une vieille voiture non climatisée.

A quelques mètres, sur un pas de porte, Romain, 46 ans, tente de se rafraîchir en buvant de l'eau après une nuit blanche dans la rue par plus de 25 degrés. "Je me sens vraiment mal", dit cet homme sans-abri depuis 5 ans.

- Buzyn dans le Gard et l'Hérault -

L'Hérault, le Gard, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône ont été placés par Météo-France en vigilance rouge canicule.

Dans l'après-midi, l'organisme de prévision assure qu'"on atteindra fréquemment 42 à 45 degrés". Le record absolu de température date du 12 août 2003, une pointe de 44,1° enregistrée à Saint-Christol-lès-Alès et Conqueyrac, dans le Gard, lors de la canicule qui avait fait quelque 15.000 morts en France.

Une "situation exceptionnelle, du jamais vu dans nos climats tempérés", selon le préfet de région Provence-Alpes-Côte d'Azur Pierre Dartout, qui a entraîné des mesures exceptionnelles.

Les préfectures et les rectorats ont conseillé aux parents de garder leurs enfants à la maison, et les événements sportifs prévus dans les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse sont annulés. Dans le Gard et l'Hérault, une trentaine de communes vont fermer leurs écoles, à Nîmes, mais aussi à Montpellier vendredi après-midi. Jeudi, 225 écoles étaient fermées sur l'ensemble du territoire.

"Les sorties scolaires et les événements festifs seront annulés ou reportés, sauf s'ils se déroulent dans des lieux frais, sans nécessité de déplacement exposant à la chaleur", a aussi annoncé la ministre de la Santé Agnès Buzyn, attendue dans le Gard et l'Hérault, après la tenue vendredi matin d'un comité interministériel sur la canicule.

Cette dernière a aussi demandé aux Français de se baigner dans "des endroits autorisés", soulignant que quatre personnes étaient décédées par noyade depuis le début de la semaine. A Saint-Denis, un enfant de 6 ans a été grièvement blessé après avoir été projeté en l'air par le geyser provoqué par l'ouverture d'une bouche à incendie.

La vigilance orange concerne par ailleurs encore 76 départements vendredi, au cinquième jour de cette canicule exceptionnelle par son intensité et sa précocité. Et l'épisode caniculaire doit se prolonger "au moins jusqu'en début de semaine prochaine" selon Météo-France.

- Pollution à l'ozone -

"La chaleur est dangereuse pour tout le monde et peut tuer en cas d'activité physique extérieure ou lorsqu'un enfant est laissé dans une voiture", a rappelé Jérôme Salomon, Directeur général de la Santé.

Côté urgences hospitalières, Christophe Prudhomme, urgentiste et délégué CGT, s'attend à un week-end "très difficile à gérer par le personnel", moins nombreux en fin de semaine. D'autant que beaucoup de bâtiments hospitaliers sont "des passoires énergétiques".

Samedi, si les températures doivent baisser un peu dans le Sud-Est, ce sera la journée la plus chaude de l'Auvergne au Centre (maximales comprises entre 38 et 40°C) et dans la région parisienne avec 37 à 39 °C.

Sur une large partie du pays, cette canicule s'accompagne d'une pollution à l'ozone souvent persistante, irritante pour les poumons. La circulation différenciée sera ainsi maintenue vendredi dans la capitale, à Lyon et à Marseille.

La canicule pourrait aussi avoir des répercussions sur les matches de la Coupe du monde de football féminin. Au coup d'envoi de France-Etats-Unis au Parc des Princes, il fera encore quelque 30°.