Le Tchad a signé un accord avec une ONG pour la restauration de la réserve d'Ennedi

Le Tchad a signé lundi un accord avec une ONG pour la restauration de la réserve naturelle d'Ennedi (nord-est), a annoncé l'ONG African Parks.

L'accord porte sur "l'administration à long terme et la restauration de la réserve naturelle et culturelle d'Ennedi", massif montagneux classé au patrimoine mondial par l'Unesco, selon African Parks, qui annonce avoir désormais 14 parcs africains sous son administration. Quelque 7,7 millions d'euros ont conjointement été promis pour l'administration du parc à African Parks par l'Union européenne et la loterie nationale néerlandaise (Dutch Postcode Lottery), selon l'ONG. L'ONG britannique avait déjà signé un accord de conservation du parc de Zakouma (sud-est) avec le gouvernement tchadien, en octobre 2017. "Ennedi représente un nouvel engagement extraordinaire du gouvernement tchadien sur le long terme en faveur de la protection de ses paysages sauvages", selon African Parks. Le parc d'Ennedi - 40.000 km2 de réserve - renferme "un écosystème désertique qui abrite une biodiversité unique", fort de "plus de 525 espèces de flore et au moins 199 espèces d'oiseaux qui (le) traversent sur leurs routes migratoires transcontinentales", explique African Parks. L'ONG souligne que "cinquante années de braconnage intensif ont largement éradiqué la plupart des animaux sauvages qui se trouvaient auparavant dans l'Ennedi", rendant "nécessaire" sa protection, selon Margriet Schreuders, directrice des oeuvres Caritatives de la loterie néerlandaise. 10% du territoire tchadien (13 millions d'hectares) sont protégés avec trois parcs nationaux, sept réserves de faune et des zones de chasse.