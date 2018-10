Le télescope spatial Hubble à l'arrêt à cause d'une défaillance

(Belga) Le télescope spatial américain Hubble, en orbite depuis 1990, est actuellement à l'arrêt à cause d'une défaillance au niveau de ses gyroscopes, a annoncé la Nasa lundi.

Le télescope est passé en "mode sécurisé" ("safe mode") vendredi à la suite d'une panne de l'un de ses gyroscopes, des pièces cruciales utilisées pour orienter l'appareil et assurer sa stabilité pendant les prises de vue. "L'un des trois gyroscopes activement utilisés pour diriger et stabiliser le télescope" a connu un problème, a précisé l'agence spatiale américaine dans un communiqué. Le mode sécurisé "place le télescope dans une configuration stable le temps que le problème puisse être corrigé" et que la mission puisse reprendre normalement, des tests et analyses étant menés actuellement pour réparer le gyroscope, a expliqué la Nasa. Hubble et ses "instruments sont toujours totalement opérationnels et continueront à produire l'excellence scientifique dans les années à venir", a-t-elle ajouté. Seuls deux des six gyroscopes de Hubble fonctionnent encore actuellement, alors que trois sont nécessaires pour une opération optimale --même s'il peut continuer à réaliser des observations avec seulement l'un d'entre eux. Si le gyroscope défectueux ne peut être réparé, Hubble reprendra sa mission scientifique en n'en utilisant qu'un seul. Cette solution offrira "une couverture du ciel plus restreinte" mais l'impact "sur les capacités scientifiques globales est limité", a assuré la Nasa. Le week-end a été "très stressant", avait écrit plus tôt sur Twitter Rachel Osten, directrice adjointe de la mission Hubble. "Nous savions que cela allait arriver", avait-elle ajouté. "Le gyroscope a fonctionné environ six mois de plus que ce que nous pensions". Lancé le 24 avril 1990 par la navette Discovery, Hubble a été mis en orbite à 570 kilomètres de la Terre. Il a accumulé depuis des images du système solaire, de la voie lactée et de galaxies très lointaines. Plusieurs fois repoussé, le lancement du surpuissant télescope spatial James Webb Space, qui doit remplacer Hubble, est prévu pour mars 2021.