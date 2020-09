Le tir de la fusée Vega une nouvelle fois reporté

(Belga) Le tir de la fusée Vega, premier "charter" de l'espace pour les Européens, prévu ce mardi soir de Guyane française, a de nouveau été reporté en raison du passage d'un typhon au-dessus d'une station de suivi en Corée du Sud, a annoncé Arianespace.

"Le passage du typhon Maysak au-dessus de la Corée du Sud, qui nécessite la mise en sécurité des équipements de la station de télémesure de Jeju, conduit à reporter la phase finale des opérations de préparation du lancement VV16" qui était prévu du centre spatial guyanais à 22H51 heure de Kourou, précise Arianespace dans un communiqué. "Une nouvelle date de lancement sera fixée en fonction de l'évolution de la situation cyclonique au-dessus de la station de Jeju et de ses conséquences", selon la société chargée de la commercialisation de Vega. Le tir de ce lanceur léger européen, avec une cinquantaine de satellites à bord, a dû être reporté à maintes reprises, d'abord en raison de la crise sanitaire, puis à cause de conditions météorologiques particulièrement défavorables (forts vents d'altitude) cet été au-dessus de la Guyane. Ce vol doit marquer le retour de la fusée Vega depuis sa défaillance survenue à l'été 2019, qui avait entraîné sa destruction par précaution. Il représente un enjeu crucial pour l'Europe spatiale, qui va faire son entrée sur un marché en plein essor, où la concurrence - notamment celle de l'américain SpaceX - fait rage: la mission "VV16" est son premier lancement partagé (ou "rideshare") qui doit placer en orbite basse 53 satellites pour le compte de 21 clients, issus de 13 pays différents. "Le lanceur Vega et les 53 satellites à bord sont en configuration stabilisée et en totale sécurité", a précisé Arianespace mardi.