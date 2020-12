Le vaccin contre le Covid est arrivé en France, premières injections dimanche

Le vaccin contre le Covid-19 est arrivé sur le sol français samedi, à la veille des premières injections du produit dans deux établissements pour personnes âgées d'un pays où le coronavirus a fait plus de 62.000 morts.

L'acheminement du vaccin développé par l'américain Pfizer et l'allemand BioNTech était très attendu alors que le virus circule toujours activement (plus de 20.000 nouvelles contaminations en 24 heures selon les dernières données) et que la présence de son variant britannique a été détectée vendredi chez un patient.

La confirmation de ce premier cas en France intervient juste avant le lancement concerté de la campagne de vaccination, dimanche, dans tous les pays de l'Union européenne.

Comme prévu, les 19.500 premières doses du vaccin destinées à l'Hexagone sont arrivées tôt samedi matin sous bonne escorte de la gendarmerie à la pharmacie centrale de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), en banlieue parisienne, dans un camion réfrigéré venu de l'usine belge de Pfizer.

D'autres sites français devaient être livrés dans la journée, en région lyonnaise, à Lille et Tours.

Les quelque 3.900 premiers flacons reçus par l'AP-HP sont notamment à destination de ses établissements: trois d'entre eux ont été livrés par coursier samedi à l'unité de soins de longue durée de l'hôpital René-Muret de Sevran (Seine-Saint-Denis), où la vaccination débutera dimanche matin, auprès de quelques personnes âgées et d'un soignant volontaires.

Six autres flacons du même stock étaient destinés au centre gériatrique de Champmaillot dépendant du CHU de Dijon, second lieu du lancement symbolique de la campagne de vaccination française, dans l'après-midi.

- "Moment émouvant" -

Ce vaccin, baptisé Comirnaty en référence à la technologie employée (ARN messager, mRNA en anglais), exige une logistique très spécifique puisqu'il doit être stocké entre -60 et et -80°C. Il peut être ensuite conservé entre 2 et 8°C, mais durant cinq jours maximum.

Dans le vaste entrepôt de l'AP-HP, des employés masqués portant des gants de protection contre le grand froid ont transféré le produit dans des congélateurs spéciaux, avant de reconditionner dans un bac isotherme les premières doses promises à la réexpédition.

"Un planning de livraison des vaccins sera déterminé chaque fin de semaine précédente pour éviter des pertes", a expliqué le chef du pôle pharmacie hospitalière des Hôpitaux de Paris, Franck Huet, qui a salué un jour "historique". "C'est un moment émouvant", a abondé Anne Darchy, pharmacienne de garde.

La campagne pour les 7.000 Ehpad de France et les autres établissements pour personnes âgées, leurs résidents et leurs soignants susceptibles de développer des formes graves du Covid ne démarrera à grande échelle que début 2021.

Environ un million de personnes se verront proposer le Comirnaty durant cette première étape de la campagne de vaccination, qui doit s'étaler jusqu'à fin février.

- Variant plus contagieux -

Au soir de Noël, vendredi, les autorités françaises ont eu la confirmation de ce qu'elles craignaient depuis plusieurs jours: la présence du variant britannique du coronavirus sur leur territoire, à Tours, chez un Français résidant habituellement au Royaume-Uni.

L'homme est asymptomatique et a été isolé à son domicile. Il était arrivé de Londres le 19 décembre et a été pris en charge à l'hôpital deux jours plus tard, selon le ministère de la Santé.

"Les autorités sanitaires ont procédé au contact-tracing (traçage des contacts) des professionnels de santé ayant pris en charge le patient et à la recherche de ses personnes contacts à risque, pour procéder à leur mise en isolement strict", a-t-on précisé de même source.

Un cas similaire a été signalé en Allemagne, au Liban, en Suède, et quatre en Espagne.

Selon plusieurs études présentées au Royaume-Uni, le nouveau variant est plus contagieux que la souche d'origine. L'une d'elles estime que cette contagiosité est supérieure de "50% à 74%" et que cela pourrait avoir des conséquences sur le nombre de décès et d'hospitalisations liées au Covid-19 outre-Manche.

Mais rien ne démontre à ce stade que cette variante entraîne des formes plus graves.

Une meilleure résistance de ce variant au vaccin représenterait un scénario catastrophe. Mais ce n'est pas l'hypothèse la plus probable aux yeux des scientifiques.

"Pour le moment, il n'existe aucune preuve suggérant que ce vaccin ne soit pas efficace contre la nouvelle variante", avait déclaré lundi Emer Cooke, la directrice générale de l'Agence européenne des médicaments, en donnant le feu vert au produit développé par Pfizer-BioNTech.