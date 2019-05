Légionellose à Evergem - Une 21ème victime de la légionellose signalée

(Belga) Une 21ème victime de la bactérie Legionella a été signalée dans la zone du canal à Gand samedi. Il s'agit d'une femme qui travaille à Evergem (Flandre orientale). Malgré le diagnostic, elle ne doit pas être hospitalisée et peut rester chez elle, selon le porte-parole de l'agence flamande de santé Zorg en Gezondheid, Joris Moonen.

La victime n'habite pas à Evergem, mais y travaille. "Elle avait une forte fièvre et toussait. Son médecin lui a recommandé de passer un test de dépistage de la légionellose", a déclaré Joris Moonen. "Elle a été testée positive à la légionellose. Elle n'est pas gravement atteinte et peut donc rester chez elle, où elle sera soignée. Elle n'a pas besoin d'être admise à l'hôpital pour l'instant." Deux personnes sont décédées, respectivement lundi et mercredi, des suites de cette maladie. (Belga)