Les Belges francophones sont de plus en plus nombreux à reporter des soins de santé

(Belga) Selon un focus du dernier baromètre Confiance & Bien-être de Solidaris, quatre personnes sur 10 en Wallonie et à Bruxelles ont déjà renoncé à des soins de santé pour raisons financières. Si tous les soins connaissent la même tendance (+4 points de pourcentage en quatre ans), les visites chez les médecins spécialistes sont particulièrement concernées (+7,9pp).

"Si les plus de 60 ans restent les mieux armés face à la situation, c'est en leur sein que le report de soins progresse le plus: +12,3pp pour le spécialiste et +8pp pour le généraliste à titre d'exemples", détaille l'Union nationale des mutualités socialistes. D'un point de vue répartition sociologique, les classes moyennes "ne résistent plus au manque de moyens pour se soigner", souligne-t-elle. Pour cette tranche de la population, l'augmentation du report de soin se situe entre +6,8pp et +9,8pp. Selon le focus, 59,9% des familles monoparentales sont affectées (+10,8pp) et "l'écart avec les autres types de structures familiales est énorme". Ceci dit, ce sont les personnes seules sans enfant qui voient leurs reports de soins augmenter le plus (+24,1pp, concernent aujourd'hui 50,7% de ces personnes). Les personnes déjà en incapacité de travail ne sont pas en reste: 61,1% d'entre elles ont dû reporter au moins un soin en 2018 (+2,7pp). "Il est urgent de réinvestir des moyens dans l'assurance maladie obligatoire", plaide Solidaris. Elle propose le remboursement intégral des soins de base en première ligne, le tiers-payant obligatoire généralisé à tous les soins pour les BIM et malades chroniques, le soutien du développement des maisons médicales et le relèvement des indemnités minimales. (Belga)