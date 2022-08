Les Belges ont produit 68 millions de tonnes de déchets en 2020

(Belga) L'économie belge et les ménages ont produit ensemble 68 millions de tonnes de déchets en 2020, soit une quantité plus ou moins équivalente aux 67,5 millions de tonnes mesurés en 2018, selon les chiffres de l'office belge de statistique Statbel publiés jeudi.

Les augmentations les plus importantes ont été relevées dans les secteurs de l'agriculture (+15 %), des ménages (+9 %) et de l'industrie (+7 %). En revanche, les secteurs des services et de la construction ont enregistré des baisses, respectives, de 21 et 9%. L'industrie est le secteur qui produit le plus de détritus avec 37 millions de tonnes, suivi par la construction (20 millions de tonnes) et les ménages (5,3 millions de tonnes).