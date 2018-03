Les centres sportifs de Wallonie sensibilisés à l'entretien des terrains sans pesticides

(Belga) Les centres sportifs wallons ne pourront bientôt plus entretenir leurs terrains de sport avec des pesticides. L'Association des Établissement Sportifs (AES) s'associe dès lors au Pôle de Gestion différenciée et à Ethias pour mener une campagne de sensibilisation qui débutera le 27 mars à Lasnes, dans le cadre du "Printemps sans Pesticides".

Les produits phytopharmaceutiques (PPP), dont font notamment partie les herbicides et les insecticides, seront bannis dès le 1er juin prochain des espaces verts destinés à accueillir un public. Si certaines communes ont déjà adopté les recommandations du gouvernement wallon, d'autres doivent encore adapter leurs pratiques. L'AES, qui regroupe plus de 400 centres sportifs en Fédération Wallonie-Bruxelles et en Communauté germanophone, a donc décidé, avec ses partenaires, d'accompagner ses affiliés dans cette mutation en lançant une nouvelle campagne. Une journée de formation à l'entretien sans pesticides, organisée le 27 mars à Lasnes, présentera d'abord la nouvelle législation et proposera des témoignages de communes françaises et luxembourgeoises qui se sont déjà mises au vert. Une visite de terrain sera également au programme, afin de découvrir le matériel nécessaire à une gestion différenciée des terrains de sport, c'est-à-dire à la diversification des modes d'entretien de ceux-ci et de leurs alentours. "Il est indispensable que le terrain en lui-même soit entretenu de manière à répondre aux exigences de jeux", explique Frédéric Jomaux, du Pôle de Gestion différenciée. "Les alentours peuvent toutefois comporter des aménagements propices à l'accueil de la nature comme des arbres isolés, des haies, des prairies fleuries, des mares... Ils améliorent le cadre de vie, ont un effet positif sur la qualité de l'air et sont favorables à toute une série d'insectes, d'oiseaux et de petits mammifères." Dans la foulée de cette formation, les responsables d'infrastructures sportives recevront également un guide des bonnes pratiques et des supports visuels, tels que des banderoles à déployer le long des terrains, des affiches, des dépliants, etc. Le "Printemps sans Pesticides", organisé à l'initiative du ministère wallon de l'Environnement, se tiendra du 20 mars au 20 juin et se focalisera sur les alternatives naturelles aux pesticides. (Belga)