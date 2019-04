Les concentrations de particules fines à nouveau élevées mardi

(Belga) Les concentrations de particules fines sont à nouveau élevées mardi, a annoncé la Cellule interrégionale de l'Environnement (CELINE). La phase d'information reste donc active.

Le renforcement du vent du nord-est entrainera une lente amélioration de la qualité de l'air du nord au sud, selon CELINE. Les concentrations de particules fines devraient encore diminuer demain/mercredi. Lundi, des concentrations élevées en particules fines ont été mesurées dans tout le pays. Les concentrations sont en moyenne les plus élevées autour d'Anvers et semblent légèrement meilleures en Sambre et Meuse, explique le responsable de la cellule, Frans Fierens. L'indice 10 a été atteint lundi en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie. Il s'agit d'un indice de qualité de l'air basé sur les effets sur la santé, l'indice 1 étant "excellent" et l'indice 10 "exécrable". Ces hautes concentrations sont dues à la formation "d'aérosols secondaires inorganiques". Ceux-ci sont formés par les réactions entre les NOx (oxydes d'azote émis essentiellement par le trafic) et le NH3 (ammoniac, principalement dû à l'agriculture) dans les conditions météorologiques favorables du printemps. Les personnes particulièrement sensibles à la pollution de l'air (jeunes enfants, personnes âgées, personnes atteintes de maladies cardiovasculaires, etc.) doivent éviter les efforts physiques intenses. (Belga)