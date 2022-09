Les contaminations au Covid-19 en hausse de plus de 50% dans l'enseignement secondaire

(Belga) Les écoles secondaires ont enregistré une augmentation du nombre d'infections au coronavirus de plus de 50 % au cours des deux premières semaines de septembre, ressort-il mardi du rapport bimensuel du professeur de médecine du travail Lode Godderis (KU Leuven-IDEWE). Dans la population générale et active, le nombre de contaminations a diminué au cours de cette même période, malgré un ralentissement de la baisse.

Ce rapport porte sur la période du 30 août au 12 septembre. Il se base sur l'incidence, qui renseigne le nombre de contaminations pour 100.000 habitants sur 14 jours, pour comparer les différents secteurs économiques. Dans l'enseignement secondaire, l'incidence au cours de la période mesurée était de 211 contre 134 pour la période précédente, qui courait du 16 au 29 août. Cela représente une augmentation de 57 %. "Nous verrons si l'augmentation se poursuit dans les semaines à venir, mais pour l'instant, il s'agit simplement d'un point d'attention pour nous, les chercheurs, afin de poursuivre le suivi", a expliqué le professeur Godderis. Il ressort également du rapport que les secteurs des soins et de l'action sociale comptabilisent toujours le plus grand nombre d'infections. L'incidence a malgré tout diminué dans le secteur des soins de santé, passant de 284 lors de la période précédente à 240 dans l'intervalle étudié. Le secteur social connaît, lui, une légère augmentation avec une incidence passée de 209 à 240. L'incidence moyenne dans la population active a diminué de 11 % par rapport à la période de référence précédente. Elle s'établit à 179 dans le dernier rapport, contre 202 dans le précédent. Elle est à peine plus élevée dans la population générale (186). La baisse se poursuit donc, mais à un rythme moins élevé que précédemment puisqu'entre l'avant-dernier et l'antépénultième, une chute de 26% avait été constatée. (Belga)