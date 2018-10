Les différentes mutualités wallonnes de Solidaris n'en formeront plus qu'une en 2022

(Belga) Les différentes mutualités wallonnes de Solidaris veulent s'unir au 1er janvier 2022 pour n'en constituer plus qu'une seule, annoncent lundi les Mutualités socialistes. Cette entité deviendra alors la plus importante au sud du pays, avec près de 1.350.000 affiliés.

Le réseau de Solidaris compte aujourd'hui plusieurs fédérations au sud du pays: Mons-Wallonie picarde, Centre Charleroi et Soignies, Brabant wallon, Province de Namur, Liège et Luxembourg. Elles emploient ensemble 5.250 collaborateurs. Face à une société belge "en profonde mutation", les mutualités socialistes entendent "continuer à jouer un rôle majeur" en se transformant et en se regroupant en une seule entité pour toute la Wallonie. Le but est d'améliorer la qualité des services rendus au public, de simplifier l'accès aux avantages et services proposés aux affiliés et de renforcer le système de soins de santé et la sécurité sociale, liste Solidaris. L'ancrage local sera conservé, assurent les mutualités socialistes. "Solidaris Wallonie permettra de continuer à promouvoir les réseaux associatifs socioculturel et médicosocial avec pour volonté de toujours mieux répondre aux besoins du terrain et de l'affilié. Cette ambition est donc synonyme du maintien des structures actuelles et des moyens humains qui y sont consacrés", précisent-elles. (Belga)