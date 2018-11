Les écoles choisiront le nom du navire de recherche qui remplacera le Belgica

(Belga) Le nom du futur navire qui remplacera le bateau de recherche national belge RV Belgica sera donné à l'issue d'un concours destiné aux écoles, ont annoncé mardi la secrétaire d'Etat à la Politique scientifique Zuhal Demir et le ministre de la Défense Steven Vandeput.

Concrètement, les propositions de noms peuvent être introduites jusqu'au 31 janvier 2019 à 16h00 via un formulaire de participation disponible sur le site internet de la politique scientifique fédérale Belspo. Le concours est ouvert aux classes des quatre premières années du secondaire. Il leur est demandé de réaliser un petit film présentant le nom choisi. La classe gagnante passera une journée à bord du RV Belgica au printemps prochain. Le gouvernement fédéral a décidé en 2017 de faire construire un nouveau navire de recherche scientifique sur le site du chantier naval Freire Shipyard à Vigo, en Espagne. Celui-ci est destiné à remplacer le RV Belgica, âgé de 34 ans, et qui compte plus de 20 mois d'indisponibilité depuis 2015. Le contrat de conception a débuté le 8 juin dernier et durera 28 mois. La réception du navire est prévue fin 2020 pour un coût de 54 millions d'euros (TVA comprise). Le nouveau navire sera plus grand (environ 70 mètres de long au lieu de 50 mètres) et offrira plus de place aux scientifiques. Il pourra élargir sa zone de recherche en mer du Nord au-delà du cercle polaire Arctique. "Nous permettons à la communauté scientifique marine belge de poursuivre son travail dans les meilleures conditions possibles. Pas temporairement, mais pour les trente prochaines années", a indiqué Zuhal Demir. Steven Vandeput a de son côté salué le travail du service des achats du ministère de la Défense. "Un bon dossier d'achat commence par une bonne préparation", a-t-il lancé. Le futur navire, propriété de l'Etat belge, sera géré par l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (IRSNB), en collaboration avec la Défense.