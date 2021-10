Les écoliers grévistes, Extinction Rebellion, l'arme de la justice: "Tout ceci me donne espoir" pour protéger l'environnement

A l'occasion de la "semaine verte", la princesse Esmeralda de Belgique livre ses pensées et ses convictions fortes pour le climat, chaque matin sur Bel RTL. Aujourd'hui, elle souligne la mobilisation des citoyens et le initiatives pour protéger l'environnement. Ce sont les sources d'espoirs pour sauver notre humanité.

La crise climatique et la catastrophique perte de biodiversité représentent la plus grande menace pour notre existence. Car ce n’est pas la planète qu’il faut sauver, celle-ci a connu au cours de millions d’années des bouleversements, des extinctions de masse et la Nature a toujours repris ses droits. C’est notre humanité qu’il faut sauver.

Et même s’il ne reste que très peu d’années pour limiter les dégâts, même si certains changements sont probablement déjà irréversibles, il n’y a jamais eu autant de fenêtres d’opportunité. Nous sommes parvenus à un moment charnière.

La désobéissance civile est le plus spectaculaire des modes opératoires mais il ne peut pas être le seul

Les citoyens se mobilisent de plus en plus à travers le monde. Et cela essentiellement grâce aux actions de deux mouvements: les écoliers grévistes pour le climat et Extinction Rebellion.

Fridays For Future a commencé en 2018 avec la jeune Suédoise Greta Thunberg assise, toute seule, chaque vendredi, devant le Parlement a Stockholm. Aujourd’hui, le mouvement est dans plus de 200 pays et 8000 villes, et les grèves se poursuivent chaque semaine. Et ils ont été rejoints depuis par les parents et les grands-parents pour le climat.

Extinction Rebellion a vu le jour en 2018, en Angleterre et prône la désobéissance civile non-violente pour l’environnement. Le mouvement est aujourd’hui présent dans plus de 70 pays. Et même si nos gouvernants semblent atteints de surdité et de cécité, ils ne pourront ignorer trop longtemps cette révolte des citoyens qui s’intensifie.

De même que les droits civils aux Etats-Unis dans les années 60, de même que la lutte contre l’apartheid en Afrique du Sud, de même encore que pour l’abolition de l’esclavage, seul un mouvement global de tous les citoyens, un mouvement de désobéissance civile permettra de changer les choses. Mais comme le dit le politologue Eddy Fougier: “ La désobéissance civile est le plus spectaculaire des modes opératoires mais il ne peut pas être le seul.”

La justice est une nouvelle arme de plus en plus utilisée

La justice est une nouvelle arme de plus en plus utilisée. Les actions entreprises par les particuliers ou des ONG contre des gouvernements ou des compagnies pour dommages contre l’environnement ou inaction coupable se multiplient. A l’heure actuelle, il y a plus de 2000 actions climatiques en cours.

La campagne pour la reconnaissance de l’écocide comme un crime de droit pénal international est un autre espoir car la destruction de l’équilibre écologique de la terre menace la survie même de toutes les populations, humaines et non humaines, comme l’affirme l’ONG Stop Ecocide. N’oublions pas que chaque crime perpétré contre l’environnement sur notre planète est rendu possible par le soutien économique d’une institution financière.

Mais nous sommes de plus en plus nombreux à nous désinvestir des pollueurs comme le font déjà des universités, des musées, des institutions religieuses et des fonds de pensions.

De plus en plus d’initiatives locales vertes et durables voient le jour

De plus en plus d’initiatives locales vertes et durables voient le jour. De grandes villes appliquent les principes de l’économie circulaire et de partage pour rétablir l’équilibre entre la prospérité humaine et la santé planétaire.

De nombreuses entreprises ont pris le virage de la durabilité et les médias ont finalement décidé de traiter le sujet de l’environnement à la une des journaux. Et le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a reconnu pour la première fois que disposer d’un environnement propre, sain et durable est un droit humain.

Tout ceci me donne espoir. Nous pouvons et nous devons construire un meilleur monde. Maintenant.