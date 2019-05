Les élèves australiens dans les rues pour exiger des actions en faveur du climat

(Belga) Des milliers d'étudiants australiens protestent à travers le pays vendredi, exigeant que des actions sérieuses soient prises en faveur du climat par les élus politiques. Il mettent la pression en vue des élections législatives du 18 mai, alors que le changement climatique est un des thèmes principaux de la campagne.

Près de 80 manifestations sont prévues dans le pays pour porter trois demandes: que le projet de la gigantesque mine de charbon Adani dans l'Etat du Queensland soit annulé, qu'il n'y ait plus de nouvelles mines de charbon ou gaz ouvertes dans le pays et qu'une politique visant 100% d'énergies renouvelables d'ici 2030 soit mise en oeuvre. Les élèves militent auprès de politiciens candidats à leur réélection lors du prochain scrutin, comme l'actuel Premier ministre conservateur Scott Morrison au sud de Sydney (Cook), l'ancien Premier ministre conservateur Tony Abbott au nord de Sydney (Warringah) ou le ministre des Finances Josh Frydenberg à Melbourne (Kooyong), ainsi que de nombreux autres députés. Dans la capitale Canberra, 300 élèves ont par exemple quitté les bancs de leur école dans le quartier de Gunghalin pour protester devant le bureau du sénateur travailliste Andrew Leigh. "J'ai 17 ans et j'ai peur pour mon avenir", a commenté pour l'agence dpa Tess Carlton. "Si nous ne faisons rien pour faire face au changement climatique, nous allons observer l'extinction humaine au cours de ma durée de vie". Il explique ne pas avoir connu des étés dépassant les 40° auparavant, alors que cette année "nous avons eu quatre jours consécutifs de température dépassant les 40°". Fatima Kidwai, 18 ans, qui réside à Kooyong, se dit frustrée que le ministre Frydenberg, chargé auparavant de l'Environnement de juillet 2016 à août 2018, "n'ait pas fait de grande différence", déclare-t-elle dans The Guardian. A Warringah, Vivienne Paduch, 15 ans, justifie sa participation à la mobilisation par le fait que l'ancien chef de gouvernement Tony Abbott (2013-2015) ait été "l'un des négateurs climatiques les plus destructeurs de la politique australienne". Le changement climatique est une thématique décisive dans la campagne électorale australienne. En mars dernier, plus de 150.000 élèves et parents avaient participé à des manifestations dans le cadre de l'élan suscité par l'activiste écologiste Greta Thunberg, adolescente suédoise. (Belga)