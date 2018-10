Les Etats membres d'accord pour interdire plusieurs produits en plastique à usage unique

(Belga) Après la Commission et le Parlement européens, ce sont les représentants des Etats membres, réunis mercredi à Bruxelles, qui ont adopté leur position en vue d'interdire ou réduire la consommation de plusieurs produits en plastique à usage unique que l'on retrouve fréquemment dans les océans et sur les plages. Les institutions commenceront le 6 novembre la recherche d'une position commune.

La Commission avait proposé en mai dernier d'interdire en 2021 une dizaine de produits jetables en plastique, comme les cotons-tiges, assiettes, couverts, pailles, bâtonnets pour ballons, touillettes, etc., pour lesquels existe déjà une solution de rechange. Le Parlement, qui s'est prononcé il y a deux semaines sur un rapport de l'eurodéputée belge Frédérique Ries (MR), y a ajouté les emballages et paillages en plastique oxodégradable (qui se fragmentent fortement sans toutefois être entièrement biodégradés), ainsi que les contenants alimentaires et pour boissons en polystyrène expansé ("frigolite"). Avec les engins de pêche également visés, les plastiques à usage unique en question représentent 70% des déchets marins retrouvés sur les plages européennes. Le Parlement avait aussi renforcé la responsabilité élargie des producteurs, en affirmant le principe du pollueur-payeur. (Belga)