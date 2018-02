Les Flamands achètent un vélo électrique surtout pour faire le trajet domicile-travail

(Belga) Le vélo électrique est de plus en plus souvent acheté en Flandre pour effectuer le trajet entre le domicile et le travail. Un tiers (34%) des Flamands qui possèdent un vélo électrique l'utilisent pour faire ce trajet, ressort-il samedi du baromètre de la mobilité du VAB, qui a interrogé 2.000 personnes. En 2015, ils n'étaient que 21%.

En l'espace de trois ans, le nombre de propriétaires d'un vélo électrique a grimpé de 6 à 15% en Flandre. Néanmoins, selon le VAB, il reste un énorme potentiel inutilisé du vélo électrique en tant que substitut à la voiture. "Le défi des employeurs est de faire passer les automobilistes aux alternatives", souligne l'organisation de mobilité flamande. "Les transports publics atteignent leur limite et ne représentent pas une option possible pour beaucoup. (...) Il est clair que le vélo électrique possède le plus gros potentiel pour réduire l'utilisation de la voiture." (Belga)