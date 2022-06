Les guêpes s'installent partout: abris de jardin, dans les sols, les murs, les greniers... mais comment en venir à bout?

Par ces fortes chaleurs, on a tendance à vouloir manger dehors. Et parfois, des invités indésirables comme les guêpes viennent à notre table. Ces dernières semaines, les interventions se sont multipliées pour venir à bout des nids de guêpes. Ces insectes s'installent partout, dans chaque recoin, et même, jusque dans la maison. Il faut donc être prudent et faire preuve de vigilance.

Ici, à Hamoir, les guêpes se sont installées sous la terrasse de Geoffrey. Il y a deux jours, le jeune homme faisait griller de la viande dans le jardin. Mais la fumée n'a pas dû plaire aux guêpes qui se sont agitées et l'ont piqué. Résultat : Geoffrey a été piqué plusieurs fois à l'arrière du crâne. "Grosse douleur, brûlure, mal de crâne, nausées... tout ça pendant 2 jours. Ça commence à se calmer seulement maintenant", détaille-t-il.

Comment venir à bout des nids de guêpes ? Boucher soi-même l'orifice avec du silicone risque de ne pas fonctionner. "Elles trouveront toujours un passage pour ressortir. Vous allez boucher d'un côté, et elles sortiront d'un autre. Elles sont très intelligentes ces petites bêtes", précise David Legros, destructeur de nids de guêpes.

Quelques pulvérisations d'un produit neurotoxique devraient les éliminer en quelques jours. "J'injecte vraiment au plus près du nid. Et ici, ce que je vais conseiller au monsieur, comme il a chien, c'est de venir arroser avec son tuyau d'arrosage là où la poudre est tombée pour qu'elle se disperse et qu'il n'y ait pas de problèmes avec d'autres insectes qui ne sont pas nocifs", ajoute-t-il.

Comme chaque année, les interventions ont commencé à la mi-mai. Mais depuis quelques jours, ça s'accélère : "J'en ai fait un dimanche qui avait la taille d'une grosse pastèque. Pour la saison, c'est gros ! Il y a deux ans, je pense qu'on retrouvait des nids de cette taille-là plutôt à la mi-juillet", avance-t-il.

Ici, le nid est dans le mur au niveau du soupirail. Abri de jardin, grenier, grille de ventilation... elles s'installent partout ! "Je suis allé chez un monsieur, il tondait sa pelouse et il s'est fait attaqué parce qu'il y avait un nid de guêpes dans le sol. Il s'est fait piqué et s'est retrouvé aux urgences parce qu'il a fait un choc anaphylactique à cause de la piqûre", explique Daniel Legros.

Une piqûre de guêpe peut donc s'avérer dangereuse. Il faut faire preuve de vigilance et vérifier dans chaque recoin que des guêpes ne se soient pas logées quelque part. Les pompiers laissent de plus en plus ce genre d'interventions à des acteurs privés. Coût de l'intervention : une cinquantaine d'euros.