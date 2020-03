Les influenceurs en prise directe avec le coronavirus

Confinés mais hyperactifs, de nombreux influenceurs profitent de l'obligation de rester à domicile pour s'adresser à un gigantesque public de jeunes enfermés chez eux, partageant leur quotidien encore plus qu'en temps normal.

Certains racontent leur expérience au plus près du virus. "Je suis heureuse que la fièvre soit passée mais je ressens aujourd'hui plus de douleur que jamais", a témoigné l'influenceuse Arielle Charnas mardi sur Instagram.

La New-yorkaise a tout partagé sur Instagram, de ses premiers symptômes et douleurs jusqu'au test, positif au virus, avec le soutien et les conseils de ses 1,1 million d'abonnés. "J'ai l'impression qu'on vit tous un mauvais rêve, mais je suis décidée à ramener un peu de normalité dans nos vies", a-t-elle déclaré, annonçant qu'elle ne parlerait plus de sa maladie.

Après que son mari a été contaminé, l'Allemande Carolin Lauffenburger a répondu sur Instagram à de nombreuses questions sur la maladie. La blogueuse mode a appelé ses 100.000 abonnés à "ne pas être la génération qui préfère une liberté temporaire au bien-être de tous!".

De nombreux autres influenceurs, bloqués chez eux, se sont mis au direct ces derniers jours pour rester au contact de leur public, partageant leur quotidien et des "tutoriels de confinement".

- "On revient à la base" -

Mardi soir sur Instagram, Panayotis Pascot s'est retrouvé en direct face à 2.000 internautes, réunis en quelques secondes. "On mange des Pim's à la framboise, on regarde (la série de zombies) The Walking dead, une très mauvaise idée", a expliqué l'humoriste à ses abonnés qui lui demandaient comment il vivait le confinement.

"On travaille très dur pour vous amuser", a lancé mercredi la Colombienne Andrea Espada à ses 6,7 millions d'abonnés sur Instagram.

L'influenceuse s'est notamment tournée vers la plateforme de vidéos courtes Tik Tok avec des vidéos où elle fait tout pour désinfecter son fils, ou éviter les contacts physiques avec son mari, avec pour bande sonore la chanson d'une quinzaine de secondes "Its corona time". Cette chanson a inspiré au total plus de 800.000 vidéos en quelques jours.

"J'ai pas mal de vidéos d'avance, je peux tenir", a déclaré à l'AFP le youtubeur Amixem, qui a constaté une "hausse phénoménale du nombre de vues" sur sa chaîne aux six milions d'abonnés. "Mais tous nos tournages et partenariats ont été annulés, donc on fait gaffe aux dépenses".

Amixem a mis en télétravail la vingtaine de personnes avec qui il collabore pour sa chaîne (monteurs, chargés de production) et sa marque de vêtements. "Si on veut rester positifs, on peut dire que ça stimule pas mal de gens artistiquement" souligne ce jeune papa. "On revient à la base, à une époque où les youtubeurs étaient dans leur chambre".

L'influenceur français Jeremstar a multiplié les courtes vidéos montrant sa nostalgie des choses qu'il ne verra "plus pendant 45 jours", comme un passage piéton. "Je prends un malin plaisir à être laid, à ne plus me préparer, me coiffer", lançait-il mardi soir sur Instagram, se préparant ensuite à prendre "29 kilos" en léchant un cornet de glace...

De nombreux utilisateurs des réseaux sociaux ont également profité de leur influence pour donner des conseils, résumés sur l'affiche de l'illustrateur Mathieu Persan: "Restez à la maison".

"Evitez d'aller courir au parc, ne soyez pas égoïstes en cette période!" a lancé lundi la reine des influenceuses italiennes, Chiara Ferragni, pendant que son mari le rappeur Fedez organisait des concerts en ligne et depuis son balcon milanais.

La star française du fitness sur YouTube, TiboinShape, désolé que les salles de musculation soient fermées, donne des conseils quotidiens pour se maintenir (très) en forme à la maison, entre exercices et alimentation.

Pour toucher ce public jeune, l'Organisation mondiale de la santé est allée elle aussi sur Tik tok, avec la campagne #SafeHands.

Entre deux blagues et trois chorégraphies, des personnalités comme la chanteuse Mariah Carey y montrent (en musique) qu'il faut se laver les mains au moins pendant 40 secondes. Sur chaque vidéo qui fait référence au coronavirus, la plateforme propose aussi aux utilisateurs de consulter des sources fiables, entre l'OMS, les gouvernements et les médias.