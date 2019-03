Les Journées bruxelloises de l'Eau 2019 seront organisées du 17 au 24 mars

(Belga) Les quatrièmes Journées bruxelloises de l'Eau seront organisées, du dimanche 17 au dimanche 24 mars alors que la Journée de l'Eau sera célébrée partout dans le monde le 22 mars. De nombreuses activités gratuites seront proposées sur ce thème dans l'ensemble de la Région.

Les ruisseaux, rivières, étangs, égouts, bassins d'orage, écluses et zones de captage seront mis en vedette avec des rendez-vous au bord de l'eau, des visites guidées, des croisières, des conférences ou encore le lancement d'une campagne de sensibilisation "Ici commence la mer". "L'eau fait partie intégrante de notre ville-Région", estime la ministre bruxelloise de l'Environnement Céline Fremault. "Rivières et cours d'eau ont trop longtemps été cachés ou trop peu mis en évidence. A l'instar des Journées du Patrimoine, les Journées bruxelloises de l'Eau visent à mettre en valeur notre patrimoine bleu qui est une véritable richesse de notre Région." Les 'Rendez-vous au bord de l'eau' offriront l'opportunité de rencontrer les opérateurs de l'eau, les associations actives sur ce thème et les élus en charge de ces matières autour d'un petit-déjeuner ou d'un apéro convivial pendant que les plus jeunes participeront à des animations ludiques. Ils auront lieu aux étangs de Boitsfort, le long du Geleytsbeek à Uccle, le long de la Senne et des étangs de Neerpede à Anderlecht, autour de nouvelles rivières urbaines à Berchem-Sainte-Agathe et Ganshoren, le long du Molenbeek à Jette et le long du canal à Bruxelles. Des pochoirs permettront d'afficher le nom de la campagne de sensibilisation "Ici commence la mer" à côté des avaloirs. Ces empreintes urbaines visent à inciter à ne rien y jeter. Bien que les eaux soient épurées à travers deux stations d'épuration, certains avaloirs envoient leurs eaux pluviales directement vers les étangs et cours d'eau, a fortiori en cas de forte pluie quand les égouts débordent. Des déchets créent des bouchons dans les égouts et encrassent les stations d'épuration. Les écoles profiteront elles aussi d'un programme adapté avec des activités proposées tout au long de la semaine dans différents lieux à Bruxelles. Les professionnels, les étudiants et les citoyens intéressés par la thématique de l'eau sont invités le 22 mars, dans les locaux de Bruxelles Environnement, pour une conférence sur le sous-sol bruxellois intitulée "Hydrogéologie, Géologie, Géothermie en Région bruxelloise: nouveaux outils, données et connaissances". Les Bruxellois sont appelés à partager leurs photos sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag #BeWaterBeBrussels. Les Journées bruxelloises de l'Eau sont organisées par Bruxelles Environnement, Coordination Senne et une cinquantaine de partenaires associatifs, communaux et régionaux. (Belga)