Les manifestants arrivent au Cinquantenaire, 70 'gilets jaunes' interpellés

(Belga) Les manifestants de la Marche pour le climat organisée ce dimanche à Bruxelles sont arrivés au Cinquantenaire peu avant 16h00. Une heure plus tôt, le cortège avait été temporairement bloqué à la suite de dégradations commises par des 'gilets jaunes' dans la rue de la Loi. Une septantaine d'entre eux ont été interpellés, a indiqué la police de Bruxelles-Capitale Ixelles.

Quelque 8.000 personnes ont participé à cette 3e grande manifestation dominicale pour le climat. S'ils étaient nettement moins nombreux que lors des 2 précédentes mobilisations, les manifestants entendaient bien maintenir la pression sur la Belgique et sur l'Europe afin qu'une politique climatique ambitieuse soit mise en place. La manifestation a toutefois été entachée par les dégradations commises par des 'gilets jaunes' présents en nombre ce dimanche. A hauteur de la rue de la Loi, une partie d'entre eux a quitté le cortège et brisé des vitres d'un bâtiment situé non loin. La police est parvenue à les repousser vers une rue adjacente. Une septantaine d'entre eux ont été interpellés. (Belga)