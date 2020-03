Les matches de Pro League programmés ce weekend auront bien lieu avec public

(Belga) Les matches du championnat de Belgique de football programmés ce weekend se dérouleront devant public, a indiqué la Pro League mardi, après que le gouvernement fédéral a recommandé d'annuler les rassemblements de plus de 1000 personnes en intérieur.

"La Pro League prend acte des directives communiquées par le Conseil national de sécurité, qui ont été prononcées, entre autres, par la Première Ministre Sophie Wilmès, la Ministre de la Santé publique De Block et le Ministre de l'Intérieur De Crem. Les directives annoncées pour les événements en plein air signifient que les matchs programmés pourront avoir lieu ce week-end avec la présence des supporters dans les tribunes", indique la Pro League dans un communiqué. La Pro League "examine avec les différents niveaux politiques si des mesures supplémentaires sont nécessaires dans le cadre des dispositions relatives aux événements dans des espaces fermés pour plus de 1000 personnes". La Pro League rappelle aussi qu'elle organisera jeudi, en concertation avec l'Union belge de football, la Cellule football et le Ministère de la Santé publique, une réunion d'information sur le coronavirus jeudi après-midi au siège de l'Union belge, à Bruxelles. Cette réunion s'adresse aux clubs. Les ailes amateures et les représentants de la fédération des supporters, de la production TV et des médias sont également invités à cette réunion. (Belga)